Tmw, Ceccarini: "Malcuit e Llorente lasceranno Napoli, Gattuso non rischia"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista, esperto di mercato e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini.

Sul mercato in uscita del Napoli: “Ci sono delle richieste che sono arrivate, una dallo Spartak Mosca per Malcuit, poi ovviamente c'è anche la Fiorentina. Io ho la sensazione che alla fine possa andare ai viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo me questa è una situazione che si potrebbe definire nelle prossime ore. Per Llorente c’è un accordo di massima con l'Udinese e quindi questi sono i giocatori che nell’ultima settimana di mercato dovrebbero lasciare Napoli. Per Zaccagni Napoli in pole per il mercato estivo”.

Sulla posizione di Gattuso: “Gattuso continuerà ad allenare il Napoli, non si parla di esonero”.