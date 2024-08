Tmw, Ceccarini: "Osimhen si sbloccherà. Gaetano? Inizio campionato darà accelerata..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “Lukaku resta forte nel mirino del Napoli, ma c’è bisogno di cedere Osimhen. A breve sono previsti aggiornamenti, la sensazione è che il domino possa sbloccarsi in tempi celeri. Osimhen ha una clausola che nessuno ha intenzione di pagare, ma il Napoli vuole cederlo comunque a cifre importanti e tenere una posizione di forza. È un tira e molla bloccato che tiene fermo anche Lukaku, ma il momento della decisione si avvicina con lo scadere del mercato. Tutti sono desiderosi di uscire da questo stallo.

Meret in uscita? Vediamo, reputo Meret un ottimo portiere. Le scelte di una società vanno sempre rispettate e oggi ha due calciatori di valore come l’ex Spal e Caprile che è un giovane emergente. Tutti i portieri sbagliano, ci sta. La situazione è ancora in evoluzione. Gaetano? Il suo agente è stato chiaro ai nostri microfoni, o va al Cagliari o resta al Napoli. Gaetano ha bisogno di avere più spazio, Giuffredi farà certamente i suoi interessi. L’inizio della prossima settimana sarà già campionato e molte squadre accelereranno per completare l’organico. Folorunsho? Non so se sia stato bocciato realmente da Conte. Bisogna vedere, però, l’allenatore cosa ne pensa. Folorunsho è un giocatore della Nazionale e non dubito avrà delle richieste. Il Napoli valuterà offerte importanti, altrimenti dovrà guadagnarsi il proprio posto in rosa”.