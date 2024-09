Tmw, Ceccarini sul mercato del Napoli: "Il più grande colpo di ADL resta Conte"

vedi letture

"Ora resta da capire cosa potrà accadere con Osimhen, che rischia di dover attendere gennaio per trovare una soluzione".

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini con il suo editoriale ha commentato il mercato delle maggiori squadre di Serie A: "Il più grande acquisto del Napoli rimane Antonio Conte. De Laurentiis ha iniziato benissimo prendendo uno dei migliori allenatori al mondo. Una mossa che ha riportato molto entusiasmo nell’ambiente dopo il decimo posto dell’anno scorso. È e sarà un valore aggiunto.

Buongiorno e Rafa Marin hanno rafforzato la difesa, Spinazzola darà una soluzione in più sulla fascia. Molto importanti anche le operazioni McTominay e Gilmour. L’ex Manchester è stato pagato tanto ma è un giocatore di altissimo livello. Per non parlare di Lukaku e Neres in attacco. Ora resta da capire cosa potrà accadere con Osimhen, che rischia di dover attendere gennaio per trovare una soluzione".