TMW elogia ADL: "Spalletti scelta ambiziosa, l'Italia ritrova una grande firma!"

È quasi passato in sordina nel can-can dell'ultima giornata, stretto tra il tormentone Inzaghi e il clamoroso ritorno di Allegri alla Juventus. Ma la Serie A si appresta a ritrovare un’altra grandissima firma del suo recente passato. Quella di Luciano Spalletti: ancora sotto contratto con l’Inter, il tecnico toscano sarà il prossimo allenatore del Napoli. Definiti gli ultimi dettagli, contratto biennale: una scelta ambiziosa del presidente De Laurentiis, che punta a riconquistare l’accesso alla prossima Champions League, sfumato all’ultima giornata per l’harakiri col Verona. Sarà più semplice rapportarsi con Spalletti che con Gattuso? È la domanda che si pone Napoli, visti gli attriti col tecnico calabrese e il carattere del suo collega toscano. Ma è la scelta di un club che punta in alto, pochi dubbi.