Tuttosport, il direttore Jacobelli: "Gattuso in corsa su tutti i fronti, cosa gli si può rimproverare?"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non capisco la ratio di queste critiche al Napoli. E' una squadra che deve giocare i sedicesimi di finale d'Europa League, che la settimana prossima giocherà la Supercoppa, che ha superato il turno in Coppa Italia, che è in ripresa anche in campionato. Non capisco le critiche, il lavoro di Gattuso è eccellente, non vedo cosa ci sia da rimproverargli. Ha una partita in meno in campionato ed è in piena corsa su tutti i fronti".