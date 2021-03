Tuttosport, Riverso: "Junior Firpo chiuso da Alba, ha bisogno di giocare"

L'inviato in Spagna di Tuttosport Raffaele Riverso ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' di Junior Firpo, terzino sinistro accostato al Napoli: "A Barcellona non abbiamo visto quel Junior Firpo che aveva stupito al Siviglia. Per il terzino il club blaugrana pagò al Betis 18 milioni, quasi 20 con i bonus. Purtroppo nel Barça Firpo ha trovato un Jordi Alba sempre ancora al top in quel ruolo e non è stato semplice per lui, per questo si è riciclato da terzo centrale sia a sinistra che a destra. Per ritornare ad essere quello di un tempo ha bisogno della fiducia e di giocare, cosa che in questo momento a Barcellona non è possibile".