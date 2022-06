Tuttosport, Salandin: "Koulibaly non verrebbe alla Juve? No, basta un colloquio con l'agente..."

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly è uno dei profili che interessa alla Juventus se dovesse andar via de Ligt, per il quale l'ipotesi più concreta è il Chelsea. Non andrebbe mai alla Juve? Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, basterebbe che il procuratore lo facesse ragionare e potrebbe convincersi. Qualche contatto c'è stato, ma il Napoli chiede una cinquantina di milioni".