Tuttosport, Salandin su Conte: "Deve vincere una scommessa voluta fortemente da lui"

Antonio Conte ha festeggiato i suoi primi 100 giorni dall'arrivo al Napoli e per il momento, dopo 12 giornate, la sua squadra è prima in classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ecco come valuta a Tmw Radio questo primo periodo partenopeo del tecnico leccese Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport: "Non sono sorpreso da nulla, positivamente la grande capacità di inserire uno come McTominay, giocatore splendido. Lui deve vincere una scommessa assoluta che è Lukaku, che ha voluto fortemente e ci ha puntato. E forse serve avere un po' più di coraggio con Simeone, che può darti forse più dinamismo".