Iachini: "Se i calciatori si sono comportati così vuol dire che hanno certezze"

L'allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Tuttomercatoweb di quello che è accaduto in casa Napoli: “Può capitare che la società prenda un provvedimento, ci sono momenti in cui è giusto fare gruppo. Ma se passa il messaggio che il provvedimento è punitivo allora può dare fastidio. Se i calciatori hanno percepito che fosse meglio non continuare il ritiro fa capire che hanno delle certezze e si sono assunti delle responsabilità”.

E Ancelotti?

“L’allenatore non può essere una parte differente alla squadra. Ci sarà stato un confronto tra le parti e poi avranno giustamente riferito alla società. È un modo di assumersi delle responsabilità. A parte tutto il Napoli sta giocando delle buone partite. Non è stato fortunato sotto porta, ma magari non ha concretizzato più di tanto”.