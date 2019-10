Iannicelli a Canale21: "Secondo tempo peggiore del primo. Ancelotti dice una bugia..."

Inviato a Genk per Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha dichiarato: "Ancelotti ha pronunciato una difesa d'ufficio non suffragata dalla prova dei fatti. Il secondo tempo è stato persino peggiore del primo. Milik ha fallito una grandissima occasione per dare uno slancio a una stagione che diventa molto complicata. Inoltre si apre il caso Insigne. Martedì l'ho visto allenato, non mi pareva distratto: è una scelta tecnica pesante. Sarebbe stato meglio Insigne non al top che Lozano, tra i peggiori. Rilancio una considerazione: Ancelotti dice una bugia per ragioni diplomatiche quando parla di girone non complicato dopo il pari. Ora sei già nella condizione, a Salisburgo, di giocarti una gara da dentro-fuori".