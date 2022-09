Iannicelli: "ADL trionfa, i caselli dell’A16 sono in tilt nell’annata scudetto"

"I risultati ottenuti dal Napoli hanno spento le contestazioni, anche quelle più becere e volgari".

Su OptiMagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha analizzato il mercato azzurro elogiando il presidente del Napoli: "De Laurentiis è stato il più bravo presidente di tutti ad abbassare i costi senza far perdere valore all’organico. Eppur le partenze in casa Napoli sono state illustri: Insigne, Koulibaly, Mertens. I nuovi arrivati non li stanno facendo rimpiangere. Anzi, sembra di vedere nel Napoli 2022-2023 una determinazione, una voglia di vincere, un cinismo sconosciuti alla generazioni precedente dei “magnifici perdenti” i quali per un motivo o l’altro venivano sempre meno nei momenti cruciali e determinanti.

I risultati ottenuti dal Napoli hanno spento le contestazioni, anche quelle più becere e volgari. Gli “striscionisti notturni” hanno riposto stoffa e vernici, i caselli dell’A16 sono in tilt, il secondo round della campagna abbonamenti sta riempendo ulteriormente gli spalti del Diego Armando Maradona. Son rossi di vergogna anche gli autori dei beceri agguati contro il il Presidente. Ed in Champions, il Napoli naviga a vele spiegate. De Laurentiis trionfa su tutta la linea. L’anno e la squadra giusti per lo Scudetto sembrano esser finalmente arrivati".