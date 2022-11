Iannicelli: "Basta bestemmie! Messi stecca, non sarà mai meglio di Maradona"

"Lui ha vinto un Mondiale praticamente da solo ed ha fatto diventare vincente in Italia ed in Europa il Napoli".

Il percorso era già irto di ostacoli prima di oggi, adesso diventa per Messi e l’Argentina una montagna quasi impossibile da scalare. I sostenitori di Maradona si placano: continuando così Messi non potrà scalfire il mito di Maradona. I sostenitori di Messi sperano in un sussulto di orgoglio a partire dalla prossima partita contro il Messico che già diventa una sorta di dentro fuori per l’albiceleste. Dal paradiso del calcio Diego Armando Maradona assiste compiaciuto alla competizione. Ama l’Argentina e tifa per il suo paese. Credo tifi persino per Messi ben sapendo che la sua grandezza non potrebbe esser offuscata neanche da una vittoria in Qatar. Lui è il D10S del calcio, gli altri al massimo fuoriclasse e campioni. Lui ha vinto un Mondiale praticamente da solo ed ha fatto diventare vincente in Italia ed in Europa il Napoli che senza Diego Armando Maradona non ha più vinto nulla se non qualche coppa italiana. La sconfitta di oggi spegne forse per sempre la discussione Messi-Maradona. A ciascuno il suo e non bestemmiamo più".