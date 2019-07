Iannicelli: "C'è finalmente entusiasmo e per fine mese mi aspetto i tasselli per il Napoli più forte di sempre"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dell'entusiasmo di Dimaro: "La novità di quest'anno è il grande entusiasmo che accompagna il Napoli. L'anno scorso la fine con Sarri, nonostante l'arrivo di Ancelotti, creò un po' di freddezza e qualche esasperazione di troppo. Ora c'è un clima di voglia di fare un cammino insieme. Si vede anche un ADL a contatto con i tifosi, anche se il mercato è troppo lungo e crea un'ansia nei tifosi, ma il Napoli deve essere pronto per la prima giornata con l'organico al completo. Lo sa il presidente e per fine mese mi aspetto i tasselli per il Napoli più forte di ogni tempo".