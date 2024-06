Iannicelli: "C'è più entusiasmo per Conte che per Ancelotti, non riesco a spiegarmelo"

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Ero molto entusiasta dell'ingaggio di Carlo Ancelotti, a suo tempo: sono un 'ancelottiano' per estetica ed etica calcistica, quindi non potevo che rallegrarmi del suo arrivo.

Nel primo periodo, le cose andarono tutto sommato bene, fu un anno positivo. Poi nel secondo anno ci fu il disastro dell'ammutinamento, verificatosi per mille motivi, anche ascrivibili al mister. Tra i tifosi del Napoli, vedo molto più entusiasmo per Antonio Conte che per Carlo Ancelotti, e non riesco a spiegarmelo. Alla fine sarà il campo il giudice supremo".