Iannicelli: "Cambio Gattuso solo per Allegri o Mourinho. Sarri? Non credo sia utile"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del futuro della panchina azzurra: "Manderei via Gattuso con la qualificazione in Champions? Se il Napoli prende Allegri sì, se prende Spalletti no. Se deve prendere Italiano o Juric, allora, 'Peppe per Peppe, mi tengo a Peppe mio'. Sono un grande ammiratore di Allegri, come ahimè lo ero anche di Ancelotti, se il Napoli punta su un profilo come quello dell'ex allenatore della Juve allora è utile cambiare. Un ritorno di Sarri? Non credo sia utile. Cambierei Gattuso solo per un profilo come Allegri o Mourinho, che ora è libero. Anche Ancelotti sembrava impossibile..."