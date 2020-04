Iannicelli:" Catastrofe economica per la nazione, ma il Napoli è in sicurezza"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21 e Radio Marte, si è così espresso sulla questione contratti nel corso di 'Marte Sport Live': "Si può immaginare una proroga dei contratti in essere al 30 luglio, ma immaginare di andare oltre questa data, con contratti scaduti e i trasferimenti in atto, è impossibile. Tuttavia il Napoli è in sicurezza economica e finanziaria. Anche questo ridimensionamento preserverà il club, almeno in parte, da quella che sarà una catastrofe per tutta la nazione dal punto di vista economico".