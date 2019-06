Iannicelli: "Clausole? Utili ad ADL per frenare i giocatori ed agenti che scalciano per andar via"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato della clausola di Koulibaly: "La clausola non è inserita sempre da ADL che però spesso la usa come strumento gestionale. Fa capire al giocatore che scalcia quale è la richiesta del club per il suo trasferimento. Se una clausola è di 50, infatti, è subito chiaro al giocatore ed all'agente che non può partire a 30 se il club non vuole. Poi è chiaro che se un club mette i soldi l'affare si fa, ma per Koulibaly nessun club al mondo arriverebbe a 150mln".