Iannicelli: “Conte ricorda il 2T con Atalanta e Juve, ma era prima del black-out di febbraio"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Conte ha un bel dire, nel rinfacciare questa critica palese ad un Napoli mezzo servizio, ricordando il secondo tempo con l'Inter o quanto fatto con Atalanta e Juve... Ma stiamo risalendo a prima di quel black-out del mese di febbraio che ha frenato il Napoli, che nelle ultime 10 partite, ne ha pareggiate 7, ottenendo 2 vittorie ed 1 sconfitta. Con una media del genere Thiago Motta a Torino è stato crocifisso e poi addirittura esonerato.

Per la partita di domani ho tanti punti interrogativi. Quando prima della sfida di Venezia, Conte lancio il proclama: ‘Saranno dieci finali mondiali', io finora dopo quel proclama non ne ho viste giocare nessuna dal Napoli. Anzi la tendenza, dei secondi o primi tempi o comunque della mezza partita è diventata ormai ricorrente e senza spiegazioni. Io allora dico a Conte: per domani hai invocato un impegno al 200%; io, invece, mi accontenterei del 100% delle sue possibilità, che bastano e soverchiano per battere l'Empoli in larga misura. Perché un Napoli al 50% non è in grado di battere nessuno. Oggi, in Italia, non puoi permetterti contro nessun avversario di giocare mezza partita, come sperimentato dolorosamente anche dall'Inter col Parma. Quindi mi attendo una risposta domani, che faccia il Napoli al 100% e vi assicuro che la prima la vince. Poi la seconda verrà, non c’è due senza tre e la quarta vien da sé”.