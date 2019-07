Iannicelli duro: "Buttarsi in acqua col motorino è un atto camorristico, Balotelli merita qualche giorno di galera!"

Parole dure quelle di Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, che su Facebook commenta così la vicenda Balotelli e il motorino: "Buttarsi in acqua con un motorino non è una bravata. E' un atto camorristico, uno sfregio all'ambiente e ad ogni regola civile. La punizione per i due criminali, l'istigatore ed il tuffatore, deve essere esemplare: revoca della licenza per il sedicente imprenditore, esclusione dalla Nazionale per il presunto calciatore, sanzioni pecuniarie e magari anche qualche giorno di galera".