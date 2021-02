Iannicelli: "Gattuso? Un ko può essere fatale, oppure scatta l'effetto Pioli"

Su OptaMagazine il giornalista Peppe Iannicelli si esprime così sul caso Gattuso: "La tensione in casa Napoli è alle stelle, alla vigilia della semifinale d’andata contro l’Atalanta, del turno di Europa League e dei big match contro Juventus e Roma. La situazione è dunque precipitata; nessun esito si può escludere a cominciare dall’esonero del tecnico. De Laurentiis per intanto morde il freno, ma è furibondo. Ogni partita ed ogni passo falso potrebbero risultare fatali a Gattuso. A meno che non scatti l’effetto Pioli. Il tecnico del Milan era stato già avvicendato; poi la striscia di risultati vincenti ha fatto cambiare idea alla società".