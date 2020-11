Iannicelli: "Il Napoli esce bocciato da una prova scudetto, così non si va da nessuna parte"

Nel corso di ‘Campania Sport’, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato ai microfoni di Canale 21 la sconfitta del Napoli contro il Milan: “Dal punto di vista disciplinare il Napoli è stato decisamente penalizzato dal mancato intervento del direttore di gara. Rimango molto basito del fatto che l’arbitro Valeri non abbia ritenuto di assumere provvedimenti per la gomita di Ibra a Koulibaly. Andando all’analisi della partita, il Napoli esce bocciato da una prova scudetto, definita così perché in un campionato così equilibrato questi scontri assegnano una piccola quota del titolo. La cosa che preoccupa è stata la prestazione, che mentre nell’altra sconfitta contro il Sassuolo era stata importante, il Napoli aveva per larga parte dominato, stasera invece è stata estremamente deludente. Le occasioni da rete sono state frutto di giocate individuali e abbastanza estemporanee, non di un progetto tecnico-tattico rigoroso. Il Napoli esce sonoramente sconfitto da questo scontro diretto, ma lo sport ti restituisce subito tra qualche giorno, contro il Rijeka e la Roma, la possibilità di riscattarti. Dopo tre sconfitte consecutive in casa, credo che un po’ tutti debbano prendere consapevolezza che, con certi atteggiamenti svagati come quelli di Koulibaly, con prestazioni dozzinali come quella di Di Lorenzo, con giocate estemporanee come quelle di Insigne, non si va da nessuna parte. Ci vuole umiltà e determinazione. Bisogna stare sul pezzo e rendersi conto che questa è la stagione nella quale non si può sbagliare, perché sarebbe davvero da mordersi le mani se per un approccio superficiale non si fosse ottenuto il risultato che si poteva ottenere”.