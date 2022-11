Iannicelli: “La fame di vittoria farà la differenza e Spalletti saprà stuzzicarla”

"Vedo che su ogni palla ci si gioca la vita, come se quel pallone fosse il bivio della tua carriera".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Il Belgio, che il ranking mondiale colloca da anni al primo posto, arriva in una manifestazione importante e si scioglie come neve al sole. Una generazione di magnifici perdenti. Il Napoli ha vissuto con una situazione del genere, perché il suo potenziale valeva negli ultimi 4-5 valeva tranquillamente due scudetti e poi purtroppo gli interpreti non hanno saputo conquistare l’alloro. Quello che invece vedo quest’anno nel Napoli è la fame, la ferocia.