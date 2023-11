Iannicelli: “La prima parola che Mazzarri dovrà pronunciare in conferenza è scudetto”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 del ritorno a Napoli di Walter Mazzarri

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 del ritorno a Napoli di Walter Mazzarri: “La prima parola che Mazzarri dovrà pronunciare in conferenza stampa è scudetto. Per me l’obiettivo di Mazzarri e di tutto il Napoli deve essere lo scudetto. Questo significa che il Napoli deve riappropriarsi dell’idea di essere Campione D’Italia, deve riscoprire il suo potenziale - e questo dovrà essere il lavoro di Mazzarri - e dovrà puntare a riportarsi nella lotta scudetto.

Certamente non in una, tre o cinque partite, ma dovrò man mano accorciare il passo sulle rivali e cominciare a vincere le partite contro le dirette concorrenti, cosa che fino a questo momento non è successa. A quel punto l’idea del traghettatore sarà superata dalla storia, perchè anche un certo Di Matteo venne fatto accomodare sulla panchina del Chelsea come traghettatore e poi vinse la Champions League addirittura nella casa del Bayern Monaco. Mazzarri non deve considerarsi un traghettatore, viene a Napoli per rivincere lo scudetto. Di tutto il resto poi ci sarà modo di parlare”.