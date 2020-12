Iannicelli: "La società deve far sentire la sua voce, situazione inaccettabile!"

Nel corso di 'Campania Sport', il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato ai microfoni di Canale 21 il pareggio tra Napoli e Torino: “Negli ultimi anni ho dovuto sorbire gli insulti di ogni genere perché nego l’idea che si possa perdere uno scudetto in albergo. Sono stato tacciato d’ignoranza, malafede e non conoscenza dei meccanismi della psiche umana perché ho sempre sostenuto che il Napoli, a prescindere da Inter-Juve, avrebbe dovuto vincere a Firenze. La partita tra Napoli e Torino mi dimostra la bontà della mia tesi, perché più regalo e più motivazione innescata dalla sentenza desiderata ma non attesa non poteva esserci. Quella sentenza avrebbe dovuto trasferire alla squadra un’energia, una determinazione e una volontà che contro il Toro non abbiamo visto. Sono sconcertato, qualcuno deve renderne conto e anche la società non può più sopportare quest’andazzo. Quando nel periodo cruciale della stagione fai un punto in tre partite, soprattutto contro un avversario così miserrimo e ultimo in classifica, non devono essere Gattuso o i calciatori a parlare, ora è la società che deve far sentire forte e chiara la sua voce. Questo stato di cose, per i soldi spesi, per gli obiettivi fissati e per il potenziale della squadra, è totalmente inaccettabile ed io non l’accetto in nessuna maniera”.