Iannicelli: “Napoli da 4! Nel momento cruciale si scioglie come neve al sole”

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare la sconfitta del Napoli contro il Milan: “Sono profondamente deluso. Onestamente non si può giocare così una partita Scudetto. Una partita del genere puoi perderla ma buttarla così senza mai essere scesi in campo fa davvero male. Dopo i primi 15 minuti il Napoli è scomparso dal terreno di gioco. In generale la gara del Napoli è da 4. Spalletti l’ha preparata male la partita e in più sul piano della personalità abbiamo visto ancora una volta che il Napoli nel momento cruciale si scioglie come neve al sole".