Iannicelli: "Napoli in apnea sul 2-1 col Sassuolo che tirava da tutte le parti"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha criticato la prova del Napoli: "Anche col Sassuolo abbiamo assistito ad una serie di strafalcioni, non solo l'ultimo che è costato la vittoria. Abbiamo assistito ad azioni in apnea col Sassuolo che tirava da tutte le parti ed il Napoli non usciva più, poi solo la legge del calcio ha permesso di rovesciare il punteggio e lì un gruppo consapevole mette in cassaforte il risultato. Sarebbe stata una vittoria di platino in termini di classifica. Ci può pure stare un punto su un campo ostico, ma in questo modo resto proprio scettico e con enormi dubbi sulla guida tecnica"