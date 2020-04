Iannicelli: "Napoli può diventare la capitale della rinascita del calcio e dell'intero sport"

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 2, nella trasmissione 'Campania Sport' in merito ad un possibile ritorno al calcio giocato: "Bisogna fare una riflessione serena su quanto accade in Italia e nel mondo, chi pensa che l'emergenza Coronavirus in Italia possa essere chiusa si sbaglia. E' del tutto evidente che ci sono zone con un tasso pandemico ancora alto, devono restare chiuse. L'idea di immaginare di giocare al Sud Italia mi pare seria.

NAPOLI CAPITALE DELLO SPORT - "Il calcio una volta tanto dimostri di indicare una strada da poter essere seguita da altri settori.Certi presidenti la devono smettere per interessi di bottega di evitare sortite estemporanee. Bisogna fare tutto il possibile per far ripartire il calcio e tutte le attività economiche. Napoli può diventare la capitale della rinascita del calcio e dell'intero sport grazie anche ai tanti impianti rinnovati per le Universiadi".