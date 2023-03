Iannicelli preoccupato: “Impossibile tenere in Serie A fuoriclasse come Osimhen, Kvara e Kim”

Il giornalista Peppe Iannicelli, nel corso del suo intervento a Campania Sport su Canale 21, ha parlato del momento del calcio italiano

Il giornalista Peppe Iannicelli, nel corso del suo intervento a Campania Sport su Canale 21, ha parlato del momento del calcio italiano anche all’indomani del successo dell’Italia a Malta e degli ultimi risultati della Nazionale: “Oggi la Serie A retrocede come campionato e soprattutto la cosa che mi preoccupa è che il Napoli avrà l’enorme problema rispetto ai 3-4 fuoriclasse ambiti da mezza Europa, con soldi e denari importanti per l’atleta e per il club, che oggi non si possono più trattenere. Tenere a giocare in Serie A Osimhen, Kvaratskhelia e Kim oggi non è più possibile, non è più sostenibile”.