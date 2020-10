Iannicelli: "Questa vittoria è un siluro verso il Palazzo, Gattuso grande vincitore"

Nel corso di 'Campania Sport', il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: “Avevamo avuto tutti subito la percezione che il mercato del Napoli, per una serie incredibile di scelte azzeccate e di opportunità colte, il prestito di Bakayoko, e di circostanze che non sarebbero dovuto andare così, perché Koulibaly e il Napoli avevano deciso di separare le loro strade, ci consegna una squadra da scudetto. Per me il Napoli con questa vittoria contro una squadra fortissima, probabilmente la squadra italiana più forte che esprime questo campionato per completezza e maturità di gioco, non ha vinto ma ha stradominato. Il segnale politico che lancia il Napoli con questa vittoria è fortissimo, è un siluro verso il Palazzo. Gattuso in questi dieci giorni di lavoro a Castel Volturno ha tirato a lucido la squadra, oggi gli azzurri erano in una condizione fisica strepitosa. Il tecnico azzurro ha trasformato l’enorme problema di non giocare con la Juve in un’opportunità, quindi se c’è un grande vincitore al termine di questa gara che lancia un segnale chiaro a questo campionato è Rino Gattuso”.