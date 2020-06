Iannicelli: "Ritiro a Castel di Sangro? ADL ci ripensi! Bisogna farlo in Campania"

Il Napoli ha scelto Castel di Sangro come meta del nuovo ritiro estivo, in alternativa al Trentino. Sui social il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli ha scritto: "Castel di Sangro? No grazie! Il Napoli svolga il mini ritiro estivo in Campania come ai tempi di Pesaola ed Amadei. Ci ripensi il patron De Laurentiis: un ritiro del Napoli in Campania darebbe un'importante spinta alla ripresa economica e turistica del territorio.Telese, Morcone, Faito, Laceno, Agerola...Le montagne della Campania sono belle ed accoglienti".