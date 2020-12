Iannicelli s'interroga: "Il Napoli è pronto per lo scudetto?"

Nel corso della trasmissione 'Campania Sport', il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “L’anno scorso quando arrivò Gattuso sulla panchina del Napoli, oltre a ricostruire un ambiente devastato, gli si chiedeva tre cose: agganciare il quarto posto, far bella figura contro il Barcellona e vincere la Coppa Italia. Devo dire che l’allenatore ha quasi centrato tutti i target, almeno quelli alla sua portata. Quest’anno la società inizialmente ha chiesto il ritorno tra le prime quattro per tornare in Champions. Poi nell’ultima settimana di mercato, con la non partenza di Koulibaly e l’arrivo di Bakayoko, il Napoli diventa improvvisamente tra le favorite del campionato. Io ho l’impressione che Gattuso e la sua squadra non abbiano ancora capito quale sia la loro reale dimensione in questa stagione. Credo che questa squadra per complessità dell’organico sia la più forte dell’era De Laurentiis e tra le più forti della storia del Napoli. Quindi questa squadra può e deve puntare allo scudetto, ma non vedo in alcune circostanze la rabbia di una squadra che voglia centrare un obiettivo così importante. Credo che Gattuso e la squadra debbano rispondere a questo quesito: ma voi siete consapevoli della vostra forza? Siete consapevoli dell’occasione storica in un campionato che a differenza degli anni passati non ha padroni? Io credo che il Napoli nella prima mezz’ora di Crotone non abbia avuto questa consapevolezza, che le partenze degli azzurri troppe volte lascino a desiderare e che l’approccio a certe gare non sia quello di una squadra feroce e concentrata su un obiettivo così importante. Mi attendo dalle prossime gare una risposta chiara a questo quesito che pongo all’attenzione di tutti: il Napoli crede nello scudetto?”