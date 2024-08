Iannicelli: "Sconfitta forse terapeutica, ma questi errori si trascinano dall'anno scorso"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato il ko in amichevole contro il Girona: "La squadra può essere terapeutica, compreso l'errore di Meret in fase di impostazione. Errori che però il Napoli si trascina dall'anno scorso e ci aspettavamo che Conte potesse correggere alcune situazioni. Va detto anche che il livello di preparazione delle due squadre è diverso ed è sempre calcio d'agosto, ma tra 7 giorni il Napoli sarà in campo per un match di Coppa Italia che vale già una competizione".