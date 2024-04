Iannicelli: "Scudetto lavoro collettivo, non solo di Spalletti: Conte da solo non basta!"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dei rumors legati ad Antonio Conte e le prospettive del Napoli

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dei rumors legati ad Antonio Conte e le prospettive del Napoli: "Non condivido l'approccio che Conte, quindi una sola persona, possa risolvere il problema. Non è così semplice. Un allenatore da solo non può bastare. Ci porta nello stesso errore fatto santificando Spalletti.

Ad esempio resto dell'idea che la cittadinanza onoraria soltanto a Spalletti per me è stato un errore gravissimo perché quello Scudetto è stato un lavoro collettivo, dal presidente ai dirigenti ai magazzinieri ed andava data a tutti dal primo all'ultimo dello staff. Se continuiamo in questo errore facciamo un'operazione che non risolvere il problema. Lo Scudetto lo puoi rivincere se nei prossimi 5 anni fai certe cose, comprese le strutture, vorrei questa chiarezza societaria, non mi basta una figura di un allenatore".