Iannicelli: "Senza immagini chiare il VAR conferma la decisione. E loro hanno anche altre riprese..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato delle decisioni arbitrali: "A me è sembrata una gestione equilibrata, anche sui gialli. Resto dell'idea che quando l'arbitro ritiene di aver visto bene, salvo immagini inequivocabili, si faccia bene ad assegnarlo. Lo spirito del VAR è questo. Elimina gli evidenti errori e lì l'arbitro ha ritenuto di aver deciso e non essendoci un'immagine chiara dell'errore dal VAR non sono intervenuti. Questo potrebbe essere un esempio di challenge, la chiamata alla panchina e le immagini avrebbero portato al rigore anche se quelle del VAR sono diverse. Noi non abbiamo visto le immagini del VAR perché la gamba del difensore fa un certo movimento e dal campo tutti l'avrebbero dato".