Iannicelli: "Si sapeva dell'addio di Kim, mi fa inorridire l’incapacità del Napoli"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha criticato il mercato del Napoli: "Con la Lazio ho notato una cosa che mi ha molto preoccupato e mi fa arrabbiare, perché è un concetto che già avevamo espresso da diverse settimane. Era chiaro che Kim aveva fatto una scelta professionale diversa, il Napoli lo sapeva. Ha cominciato un scounting e alla fine si è preso a ritiri inoltratissimi questo Natan, che ancora non ha visto il terreno di gioco. Il terreno di gioco l’ha visto, invece, Lindstrom che ha fatto 2-3 allenamenti.

Allora qui non capisco e mi arrabbio. Capisco che il livello di preparazione rispetto al campionato e l’esperienza internazionale del danese, ma mi fa inorridire l’incapacità del Napoli, da campione d’Italia e con tante risorse disponibili, di non attrezzare per tempo un sistema di gioco e di completamento dell’organico ben sapendo della partenza di Kim. La difesa è decisamente sbalestrata, nel secondo tempo ho visto uno sbracamento generale, il Napoli poteva prendere un’imbarcata. Credo che quindi ci siano colpe della società rispetto alla vicenda Kim e alla costruzione del pacchetto difensivo".