Iannicelli sicuro: “Il Napoli vincerà il quarto scudetto, sarà straordinario e più bello del terzo”

vedi letture

"Conte è riuscito a trasformare tutte le cose negative".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Non mi dite che gli oltre 50mila al Maradona contro la Fiorentina stessero lì per festeggiare il ritorno in Champions, erano proiettati allo scudetto. Poi sarà una lunga competizione che vedrà il Napoli vincere ed il quarto scudetto sarà certamente più bello del terzo. Io ne sono profondamente convinto.

Conte è riuscito a trasformare tutte le cose negative. Ha ripetuto come un mantra in conferenza stampa: ‘Ma vi sembra normale vendere il miglior giocatore? No, non è normale. Ma vi sembrano normali gli infortuni? No, non sono normali’. Conte è riuscito a fare resilienza con il suo gruppo su questo. Credo che questo scudetto avrà un significato enorme per quanto riguarda la capacità di gestire un gruppo, che era di grandissimo valore due anni fa, che l’anno scorso ha fatto disastri ma quest’anno con gli innesti giusti ha dimostrato di ottenere un risultato straordinario. Ripeto questo scudetto del Napoli sarà straordinario, non uso nemmeno la formula dubitativa perché rafforzo la mia idea che il Napoli sia favorito per la competizione. Perché le due più forti del lotto Inter e Napoli, gli scontri diretti l’hanno dimostrato, sono squadre che sostanzialmente si equivalgono. Bene, con l’Inter che deve giocare almeno cinque partite in più, tre più due molto più che probabile contro il Bayern Monaco, non mi dite che in due mesi questo non rappresenti un vantaggio enorme”.