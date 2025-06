Iannicelli: "Solo il Super Santos può salvare la Nazionale italiana"

"Solo il Super Santos può salvare la Nazionale di Calcio". Comincia così un focus di approfondimento del giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli che sul suo sito analizza il momento negativo del movimento calcistico italiano: "Dopo la batosta in Norvegia le porte dei Mondiali si sono chiuse in faccia agli uomini di Spalletti. Sarà molto difficile risalire la china nel girone. E per la terza volta consecutiva gli azzurri potrebbero esser costretti a disertare la massima competizione sportiva per nazionali.

Come sempre accade in queste tragiche circostanze parte il dibattito apocalittico su responsabilità, cause e rimedi. Si discuterà per tre giorni, magari salterà qualche testa. Ma poi tutto tornerà alla normalità in attesa della prossima figuraccia o dell'ennesima bruciante eliminazione.

Cosa manca al calcio italiano ? La risposta è semplicissima: manca il Super Santos. Il mitico pallone arancione è stato prezioso compagno di giochi di tante generazioni italiche. Partite interminabili per strada, sotto casa, all'oratorio dove si giocava a perdifiato fino al calare delle tenebre o al richiamo di mamma perché la cena era pronta.

Il Super Santos esigeva agilità, destrezza, velocità per esser addomesticato. E bisognava stare molto attenti a non infrangere i vetri di vicini, lasciarlo nelle zanne di qualche cagnetto esuberante, calciarlo in un giardino difeso dal filo spinato. Il Super Santos era democratico e popolare. Si faceva la colletta per comprarlo e cominciare a giocare. E quelli scarsi lo portavano per essersi scelti nella squadra migliore".