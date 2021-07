Iannicelli su Insigne: "A Castel di Sangro la deadline per il rinnovo o sarà una catastrofe"

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne: “Una decisione va presa. Non escludo neanche che il calciatore possa fare tutto l’anno e poi far scadere il contratto, come è accaduto con Donnarumma. Certamente per me la deadline è a Castel di Sangro, per l’inizio del ritiro si dovrà conoscere cosa accadrà col capitan. Cominciare un ritiro con una posizione incerta sarebbe una catastrofe per la costruzione della stagione del Napoli”.