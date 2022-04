Iannicelli su Osimhen: "Certe offerte non vanno rifiutate, ricordate il caso Allan?"

Peppe Iannicelli, intervenuto a Canale 21, ha parlato delle possibili proposte da oltre 100 milioni che potrebbero arrivare per Osimhen

Peppe Iannicelli, intervenuto a Canale 21, ha parlato delle possibili proposte da oltre 100 milioni che potrebbero arrivare per Osimhen: "Quando arrivano offerte di questo genere non si possono rifiutare. Sarebbe un errore non prenderle seriamente in considerazione, voglio ricordare Allan, dopo la brillante prestazione contro il Psg. Il brasiliano fu monumentale, arrivò un'offerta importante a gennaio che De Laurentiis declinò e dopo quel declino ci furono molte problematiche. Nel calcio moderno quando arrivano offerte importanti bisogna vendere".