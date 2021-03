Iannicelli sul silenzio stampa: "Se Gattuso deve dire quelle bestialità, meglio farlo tacere"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli si è espresso sul silenzio stampa del Napoli: “Se io società devo mandare Gattuso in conferenza stampa per dire quelle bestialità, allora forse è meglio che lo metto a tacere. Perché quando Gattuso dice: ‘Dobbiamo ringraziare Maksimovic e Hysaj perché sono a fine contratto e ci stanno dando una mano’, io vado ai matti! Gattuso non si può permettere di dire queste cose, che cosa vuol dire che i giocatori sono a scadenza di contratto? Se sono a scadenza vuol dire che la società ha fatto delle valutazioni rispetto alle quali tu tecnico non devi intervenire, tu devi allenare quello che hai a disposizione. Per me queste sono cose gravi, così come quando dopo che la società ti ha rinnovato la fiducia, e però si è giustamente guardata attorno, vai in conferenza stampa a dire di sentirti maltrattato e sfiduciato. Allora se questa è la capacità di comunicazione dell’allenatore in un momento così delicato, allora io società faccio anche bene a farlo star zitto”.