Iannicelli: “Ti è andata bene perché c’era il Genoa, con un altro avversario vanificavi tutto!”

vedi letture

"Macerie? Se sei Palazzo Reale fino a due anni fa, puoi aver avuto dei danni l’anno scorso ad un solaio, ma sempre Palazzo Reale resti".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "Dopo le sconfitte con la Lazio si poteva temere un contraccolpo, il Napoli ha risposto alla grande con due vittorie non semplici ed ora c’è il Venezia, un trittico dove non si può non immaginare 9 punti. Il Napoli in ogni caso chiuderà il girone d’andata agganciato al treno Scudetto.

Sono tre le regine, metto prima il Napoli non giocando le coppe mentre le altre a gennaio avranno tanti impegni in particolare l’Inter. Conte ha fatto un’analisi corretta, non puoi dopo aver dominato il primo tempo poi calare così d’attenzione. Può andarti bene col Genoa, tra le 5 più scarse, con altre avresti vanificato un bel primo tempo.

Macerie? Se sei Palazzo Reale fino a due anni fa, puoi aver avuto dei danni l’anno scorso ad un solaio, ma sempre Palazzo Reale resti. Conte ha fatto molto nella compattezza difensiva, nell’attenzione, ma onestamente non è partito da zero, ma ha resettato tutto e tutti sappiamo che possiamo sbagliare una trasmissione ma tutti restiamo Venerato, Iannicelli ecc, mica per un servizio sbagliato cambiamo…”.