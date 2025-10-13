Iannicelli: “Un dato strutturale del Napoli autorizza qualche domanda. E Lang che fine ha fatto?”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Il numero delle indisponibilità del Napoli è superiore a quello di un club di alto livello, che gioca tre-quattro competizioni. Questo dovrebbe aprire una riflessione in casa Napoli, perché oggettivamente le indisponibilità fanno parte del gioco, ma il loro numero secondo me è eccessivo.

E continuiamo a chiederci che fine abbiamo fatto Noa Lang. Sono stati spesi tanti soldi e finisce ad essere in un totale dimenticatoio. Anche nella seconda fase della passata stagione il Napoli fece registrare una quota di indisponibilità importanti. Ripeto è un dato strutturale che autorizza qualche domanda".