Iannicelli: "Vorrei avere 1 euro per ogni terzino non preso da Giuntoli, sarei alle Bahamas"

Nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "Manolas via? Vedremo cosa succederà negli ultimi giorni.

Un nuovo terzino? Non ne arriveranno. Vorrei avere 1 euro per ogni volta che abbiamo parlato del terzino sinistro che doveva prendere Cristiano Giuntoli: a questo punto, sarei alle Bahamas... Sulla fascia una soluzione la trovi, serve soprattutto un centrocampista. Insomma, ora come ora, si punterà ad acquistare un mediano".