Iannone sull'arbitraggio di Chiffi in Salernitana-Napoli: "Credibile e con un aplomb british"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro: "Skriniar bacchettato a giorni alterni? La sanzione disciplinare di ieri è stata corretta, quella di Sozza no e lo stesso Rocchi ne ha fatto ammenda facendolo uscire solo la settimana scorsa.

Ferrieri Caputi? Frutto di un processo di crescita irregolare. Un processo che è stato accelerato e non essendo accompagnata da un arbitro VAR esperto, le valutazioni non corrette hanno preso un gran peso e condizionato il proseguo della prestazione stessa. In Serie A non esistono partite tranquille, comode, il calcio virtuale, la Serie A è fatta di episodi, di momenti e se un arbitro non coglie correttamente i momenti come fa un buon medico a fare una corretta diagnosi, il sintomo diventa patologia.