Iaquinta: “Mi rivedo in Osimhen, gioca con Spalletti come facevo io all’Udinese”

Vincenzo Iaquinta, ex giocatore di Udinese e Juventus, ha parlato a TeleFriuli.



C'è un giocatore della serie A in cui ti rivedi? "Dico Osimhen per il gioco che ha con Spalletti perchè è uno che attacca molto la profondità, come facevo io nell'Udinese. Io ho avuto Spalletti a Udine: fa giocare benissimo le squadre. Anche a Udine giocavamo come il Napoli di oggi".