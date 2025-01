Iaquinta sullo Scudetto: "Il Napoli è la grande favorita per due motivi"

"Vittoria della Juventus per 1-0 con gol di Nico Gonzalez". Non ha dubbi Vincenzo Iaquinta sul derby contro il Torino in programma domani alle 18. L'ex attaccante bianconero è stato intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per fare il punto della situazione sulla formazione di Thiago Motta, un po' indietro in classifica rispetto al gruppo di testa e chiamata proprio dalla stracittadina contro i granata di Paolo Vanoli:

"Non è certo un bel momento e alla Juventus - ha esordito la punta campione del mondo nel 2006 - quando non vinci, diventa tutto molto più complicato: aumentano le pressioni perché i tifosi sono abituati a stare in alto. Sinceramente, mi sarei aspettato un avvio migliore della squadra di Motta. Speriamo che nel derby scocchi la scintilla e inizi la svolta. Juve nella lotta scudetto? L’ho detto in estate e ne sono ancora più convinto: è il Napoli la grande favorita per il titolo perché non ha l’Europa e ha Conte. La Juve, salvo sorprese, si giocherà il 4° posto con il Milan.

Chiosa finale poi su Yildiz con il quotidiano che ha chiesto all'ex calciatore per quale cifra sarebbe disposto a sacrificarlo sul mercato: "Nessuna. Yildiz è il futuro della Juve".