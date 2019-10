Ibrahimovic: "Farei ancora la differenza in serie A. Ancelotti? Sarebbe bello ritornare ad allenarmi con lui"

Ai microfoni di Sky Sport, per l'inaugurazione della sua statua ha parlato il centravanti dei L.A. Galaxy, Zlatan Ibrahimovic rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Ancelotti? Con Ancelotti ho un bel rapporto, è un grande allenatore ed una bella persona. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci, mi dispiace che sia durata solo un anno, volevo più anni con lui. Sarebbe bello essere ancora allenati da Ancelotti.



Pronto per tornare in Serie A? Al 100%. Per come mi sento, per come gioco, farei ancora la differenza. Sia in Italia che in altri paesi.



Ritiro? Vediamo, devo pensare a tante cose. Sia fisicamente che a livello di opportunità. Ma tornando in Italia non avrei problemi, farei meglio di quelli che ci sono".