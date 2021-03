Ibrahimovic, il motociclista che l'ha portato a Sanremo: "Voleva guidare lui, gli ho detto no"

Nella serata di ieri, Zlatan Ibrahimovic, sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, ha affermato di essere stato accompagnato da un motociclista perché a causa del traffico si trovava in forte ritardo. A Radio Monte Carlo, Franco, l'uomo che ha trasportato Ibra, ha raccontato l'accaduto: "C'era un traffico impressionante e nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa e, fermo nel traffico, ho visto un van nero con due persone a bordo: uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’.

L'autista ha abbassato il finestrino e mi ha detto: ‘Ibra chiede se lo puoi portare a Sanremo’, e la mia risposta è stata: 'Sì, certo, nessun problema'. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ ma lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. Ibra voleva guidare ma gli ho detto di no. Quello che ha detto lui in televisione è vero: sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l'autostrada in moto. Nel viaggio non abbiamo incontrato molte auto, è stato semplice. Zlatan è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come avrebbe potuto ringraziarmi e mi ha detto che mi manderà la sua maglia. Non sono neanche riuscito a fare una foto perché quando siamo arrivati all'Ariston era di corsa, è sceso dalla moto ed è entrato. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo".