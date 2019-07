Icardi o James? Fedele pende per l'argentino: "Il Napoli ha bisogno di una punta, il colombiano non è una certezza!"

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento in casa Napoli: "Icardi o James? Icardi e non si discute, non perchè l'argentino sia superiore a Rodriguez, ma il Napoli non ha una vera e grande punta. Lozano e James devono ancora dimostrare in Italia di fare gol, il Napoli deve avere delle certezze. Con Icardi ed un centrocampista il Napoli sarà la vera antagonista della Juve che soffrirà il metodo Sarri".