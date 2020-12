Iezzo ammette: "Ero scettico su Petagna, invece è umile e crea tante opportunità"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli attaccanti pensano al loro orticello, sono un po' egoisti, è la caratteristica dei centravanti importanti. Petagna invece si defila. E' un attaccante capace di mettere i compagni in condizione di far gol, non è egoista. All'inizio ero scettico su Petagna perché non aveva avuto esperienze in club importanti, però devo dire che è arrivato con grande umiltà, sta al suo posto, non fa polemiche e quando gioca si crea l'opportunità di calciare in porta. Cavani? Era il più egoista di tutti. E' un fenomeno, trovava gol da ogni posizione".